Tre passi indietro

AS ROMA NEWS – Doveva essere la partita del grande salto al secondo posto, e invece per la Roma quella di ieri è stata la gara che segna l’uscita virtuale dalla zona Champions alla vigilia di una sfida, quella contro la Juventus, che ora diventa di fondamentale importanza.

“Fate finta che sia l’ultima gara dell’anno“, aveva detto Josè Mourinho ai suoi ragazzi nel prepartita di Cremona, “Se vinciamo siamo in Champions, se perdiamo o pareggiamo siamo in Europa League“. Parole che servivano da una parte a motivare i ragazzi, dall’altra a capire se la Roma fosse davvero pronta per fare il salto di qualità. E la risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti.

La gara di ieri è sembrata per larghi tratti giocata nell’epoca pre Mondiale, con una squadra incapace di costruire una palla gol degna di nota per oltre un’ora di partita. Una prestazione deludente nonostante Mou abbia optato per una formazione di livello, con Wijnaldum all’esordio tra i titolari e Dybala chiamato a fare gli straordinari.

La Roma però è stata solo lontana parente della squadra ammirata in queste ultime uscite. La Cremonese, diventata ormai la vera bestia nera dei giallorossi, ha giocato una partita fatta solo di tanta intensità e questo è bastato per portarsi a casa la prima vittoria stagionale. Arrivata, manco a dirlo, proprio contro la Roma.

Male tutti: dal portiere fino all’attaccante, non c’è un solo giocatore ieri a meritare la sufficienza. Perfino Dybala è sembrato un giocatore normale. L’assenza di Smalling ha pesato parecchio nella solidità difensiva della squadra, così come quella di un leader a centrocampo come Matic in grado di prendere in mano le redini del gioco.

Il 2 a 1 di Cremona è una brutta mazzata per tutti, soprattutto per i tifosi che speravano di lavare l’onta subita in Coppa Italia. Ora la Roma è chiamata a rialzare subito la testa. Il riscatto deve arrivare nella partita forse più difficile del momento: quella contro una Juventus che nonostante la pesante penalizzazione sogna di ritrovarsi a meno sei dai giallorossi al termine della sfida dell’Olimpico. E che domenica sera giocherà la partita della vita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini