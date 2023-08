NOTIZIE AS ROMA – Dopo il 2-2 con la Salernitana nella prima giornata di campionato, sabato sera la Roma è attesa al Bentegodi dal Verona di Baroni.

José Mourinho, come in occasione della sfida contro i granata, domani tornerà a parlare in conferenza stampa a Trigoria alle ore 12 alla vigilia della sfida contro il Verona.

Il tecnico, essendo squalificato, non guiderà la squadra dalla panchina.