CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 24 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – BLITZ PER AZMOUN DI PINTO – E’ Sardar Azmoun (28) il rinforzo scelto da Tiago Pinto per l’attacco. Blitz nella notte del gm che ha in mano l’accordo con il Bayer Leverkusen. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – ROMA, OGGI L’ANNUNCIO DEL NUOVO ATTACCANTE – Colpo di scena: la Roma ha preso il suo prossimo centravanti e sta per annunciarlo. Scartato Zapata dopo che l’Atalanta stamattina aveva fatto sapere di accettare l’offerta per il colombiano…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – FATICANTI AL LECCE, QUASI FATTA – Tiago Pinto sta per cedere un altro giovane proveniente dalla Primavera: si tratta di Giacomo Faticanti (19), vicinissimo al passaggio al Lecce. Con Corvino si sta trattando sulla percentuale della futura rivendita che la Roma manterrà sul ragazzo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – LA LISTA DELLE ALTERNATIVE – Lunga la lista delle alternative a Zapata: piacciono Hugo Ekititke (21) del PSG, Armando Broja (21) del Chelsea, offerti Luka Jovic (25) della Fiorentina e William Josè (31) del Betis, dalla Premier spuntano Carlos Vinicius (28) del Fulham e Anthony Martial (27) del Manchester United. (Corriere della Sera / Il Messaggero)

Ore 8:25 – SU MARCOS LEONARDO PIOMBA LO UNITED – Il Manchester United è piombato su Marcos Leonardo (20) ed è pronto a offrire al Santos 20 milioni più 5 di bonus per sbaragliare la concorrenza della Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – LUKAKU IL SOGNO IMPOSSIBILE – Perso Zapata, ora la Roma deve andare all’all-in su Romelu Lukaku (30): operazione però difficilissima per i costi. Serve uno sforzo notevole dei Friedkin. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – PINTO VAGLIA IL MERCATO INTERNAZIONALE – Tiago Pinto, incassato il no per Zapata, ora sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di un attaccante da regalare a Mourinho. (Sky Sport)

(In aggiornamento…)

