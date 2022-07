Trigoria, striscione dei Fedayn contro il test in Israele: “In uno stato che occupa non può esserci ‘amichevole'” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo la rinuncia della Roma per il trofeo Gamper programmata per il 6 Agosto al CampNou contro il Barcellona che ha irritato particolarmente il club spagnolo, si ritorna a parlare di amichevoli in casa giallorossa.

Fa discutere e non da poco tempo la partita che i giallorossi disputeranno in Israele contro il Tottenham, località che è teatro da anni di un conflitto bellico destinato ad espandersi.

Il gruppo della curva sud Fedayn ha affisso uno striscione fuori al centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria che recita ”In uno stato che occupa non può esserci ‘amichevole”‘, contestando la decisione della società nel disputare in quella località l’amichevole con gli Spurs.