Zaha, la Roma ci pensa: le richieste del Crystal Palace per cedere la sua freccia

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Il nome di Wilfried Zaha finisce, come era lecito aspettarsi, su tutti gli articoli dei quotidiani che oggi parlano del mercato della Roma.

L’attaccante ivoriano, 29 anni, è stato offerto a Tiago Pinto, e il nome ha trovato immediatamente il gradimento di Mourinho. La Roma però deve fare i conti con due ostacoli alla trattativa con gli inglesi.

Il primo è rappresentato dal costo dell’operazione: il Crystal Palace infatti chiede 25-30 milioni (il prezzo varia a seconda dei quotidiani) nonostante l’attaccante sia a scadenza di contratto nel 2023.

Il secondo nodo che Pinto deve risolvere è quello delle cessioni in attacco: Carles Perez e Justin Kluivert sono fuori dal progetto di Mou, ma per il momento non hanno trovato una sistemazione e continuano ad allenarsi a Trigoria. Fino a quando la Roma non li piazzerà, non potrà tentare l’assalto a Zaha.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica