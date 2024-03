Troppa Roma, Brighton surclassato

AS ROMA NEWS – Una Roma quasi perfetta ridimensiona pesantemente il tanto osannato Brighton di De Zerbi, distrutto dai giallorossi con due gol per tempo, e con l’Olimpico che a fine partita intona “La società dei magnaccioni” a coronamento di una serata d’altri tempi.

De Rossi si conferma un allenatore di grande livello, e stravince il primo confronto diretto con De Zerbi: ogni mossa, sia tattica che gestionale, si rivela vincente. La squadra gira alla perfezione, capisce quando è il momento di coprirsi e quando è quello giusto per colpire. In più ha anche quel pizzico di fortuna che non guasta: il palo rocambolesco a inizio partita colpito dagli inglesi avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match, un po’ come successo a Monza.

Il tutto rende magica la serata di ieri: un Dybala formato europeo apre le danze su invenzione geniale di Paredes, poi è il regalo di Dunk a spianare la strada a Lukaku, che in area non perdona Steele. Nella ripresa la Roma lascia sfogare il Brighton, che a parte qualche guizzo sulle fasce di Adingra per la testa di Wellbeck non ha tante idee per fare male alla retroguardia romanista. Svilar, ormai calato perfettamente nel ruolo di titolare, sventa con destrezza i pericolosi colpi di testa del centravanti inglese.

Quindi è El Shaarawy a diventare protagonista calandosi nei panni dell’assistman: prima disegna una parabola perfetta sul secondo palo trovando Mancini puntuale all’appuntamento in spaccata, poi serve d’esterno un pallone al bacio per la testa di Cristante, che in torsione batte il portiere avversario.

L’Olimpico, anche ieri meraviglioso, ribolle di felicità. I cori dello stadio riempiono le orecchie dei presenti e caricano la squadra, che preferisce gestire gli ultimi minuti e portarsi a casa un risultato pesantissimo in vista del ritorno. Il Brighton si fa piccolo piccolo: pagata a carissimo prezzo l’inesperienza degli inglesi, non abituati a certi palcoscenici. La Roma fa la voce grossa, e tra una settimana dovrà gestire l’ampio vantaggio accumulato dopo una serata da urlo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!