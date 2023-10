TRPISOVSKY: “La Roma ha vinto con pieno merito, ci ha dato una lezione su come si gioca una grande partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei cechi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Un riassunto della partita?

“La Roma ha dimostrato la sua qualità tecnica, non abbiamo giocato bene nei primi 15’ del primo tempo, abbiamo preso due gol prendendo palla e non abbiamo giocato bene, non abbiamo pressato bene e mostrare il nostro coraggio”.

Nella ripresa avete migliorato il vostro gioco:

“Nel secondo tempo abbiamo avuto un buon inizio, la Roma ha però una buona difesa e hanno cercato di approfittare dei nostri errori. Abbiamo provato a segnare, ma non ci hanno permesso di farlo. La vittoria della Roma è pienamente meritata, per noi è stata una grande scuola su come si gioca una grande partita e cosa ci manca per vincere”.

Che cosa ha influenzato la partita dal punto di vista tattico?

“La Roma si è tranquillizzata dopo il primo gol, abbiamo fatto diversi errori. La formazione della Roma è stata quella che speravamo non facessero, hanno giocato con due punte e ci hanno intimidito. Abbiamo provato a controllare il gioco”.

Che partita è stata per i vostri difensori? Cosa ti sei detto con Lukaku alla fine?

“Per i nostri difensori è stata una grande scuola, su come avere spazio e come avere possesso palla. Non riuscivamo sempre ad avere pieno possesso, al contrario della Roma. Per i nostri difensori è stata una grande esperienza, non avevamo mai giocato con calciatori del genere. Abbiamo giocato più tranquilli nella ripresa. Con Lukaku abbiamo ricordato la sfida contro l’Inter (si sono affrontati quando Lukaku era all’Inter, ndr) e ci siamo scambiati qualche parola di cortesia. Ci rivedremo tra due settimane”.

Cosa cambierete tra due settimane contro la Roma?

“Il discorso sarà abbastanza lungo, dico che dovremo essere più sicuri di noi stessi, non lasciare spazio all’avversario. Per la formazione vediamo, anche la Roma potrebbe cambiare qualcosa. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, dovremo avere più possesso palla perché la Roma non ha fatto errori, spero che giocheremo una partita diversa, non abbiamo giocato come al solito. Dopo il primo gol subìto non abbiamo sfruttato bene il nostro spazio”.