TRS: “Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita voleva la Roma, ma Pallotta non ha voluto aspettare”

AS ROMA NEWS – Non c’era solo il Friedkin Group in corsa per l’acquisto della Roma, concretizzatosi poi la scorsa estate con il passaggio del club nelle mani dei texani. Anche un fondo arabo, tra i più ricchi del mondo, era interessato ad acquisire i giallorossi. Lo rivela oggi l’emittente Tele Radio Stereo per bocca del conduttore radiofonico Riccardo Angelini.

Ad aver avanzato una richiesta di interesse è stato infatti il Saudi Public Investment Fund, ovvero il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, presieduto da Mohammed Bin Salman. Si tratta di uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con un patrimonio totale stimato di 347 miliardi, istituito allo scopo di investire fondi per conto del governo dell’Arabia Saudita.

“E’ questo il vero danno fatto da Pallotta per cui i tifosi dovrebbero essere arrabbiati“, le parole di Riccardo “Galopeira” Angelini. “Quando questo fondo si avvicina alla Roma è il momento in cui Pallotta non ne poteva più e Friedkin stava per sferrare il colpo finale. Questo fondo chiede a Pallotta di aspettare un po’ di tempo, qualche settimana per studiare le carte. Ma la risposta è stata: ‘Se entro un paio di giorni non mi portate la proposta vincolante, non se ne fa niente'”.

Qualche giorno dopo i Friedkin compreranno la Roma. Troppo poco il tempo concesso al fondo saudita, che è costretto a tirarsi indietro. “Era una grande possibilità. Per carità, non siamo caduti nelle mani di due disgraziati, non è così. Ma sarebbero arrivati dei signori con un fondo da 400 miliardi. E Pallotta non ha saputo aspettare“.

Fonte: Tele Radio Stereo