AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 14:40 – Jordan Veretout è stato sottoposto questa mattina a un’ecografia al flessore della gamba destra. Domani il giocatore effettuerà controlli approfonditi a Villa Stuart, ma non filtra ottimismo da Trigoria. Lo riferisce Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 14:00 – Dopo il gol di ieri, Spinazzola ha postato una dedica sul proprio profilo Instagram, allegando alla foto della sua esultanza il messaggio: “Per i miei amori Miriam, Mattia e la nuova arrivata Sofia”.

Ore 13:30 – Ultime da Trigoria: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Terapie per Veretout, individuale per Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo.

Ore 12:55 – Sarà il signor Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro di Roma-Genoa. Al Var scelto invece Banti.

Ore 12:15 – Il Campidoglio ha inviato una comunicazione ad Eurnova e all’As Roma con cui di fatto si prospetta l’addio al vecchio progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Sempre secondo quanto si apprende da fonti comunali si potrebbe andare, quindi, verso un nuovo progetto, come prospettato in questi giorni dalla società sportiva. (Ansa)

Ore 11:30 – Si avvicina il rinnovo di Mkhitaryan: il fantasista ha avuto più di un incontro con Pinto ribadendo la sua voglia di restare. Ci sarà bisogno di confrontarsi con Raiola, la Roma è disposta a offrire un biennale, si va verso la fumata bianca. (Il Romanista)

Ore 11:10 – Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita era interessata all’acquisto della Roma poco prima dell’acquisto del club da parte dei Friedkin. Ma Pallotta non ha voluto aspettare una proposta. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Contro il Genoa tornerà titolare Smalling, mentre Kumbulla dovrà fermarsi di nuovo, stavolta per squalifica. A centrocampo mancherà Veretout: possibile l’arretramento di Pellegrini in mediana. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Lo Stadio è sempre più in alto mare. Il Comune al momento non può cancellare il progetto: la Roma non è formalmente proponente, quindi tecnicamente non può chiedere l’annullamento. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Esami nella giornata di oggi per Jordan Veretout. La Roma teme un lungo stop, molto probabile che il centrocampista debba restare almeno fuori fino a dopo la pausa di fine marzo.

