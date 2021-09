Uber Eats diventa official partners della AS Roma (COMUNICATO UFFICIALE)

NOTIZIE AS ROMA – AS Roma è orgogliosa di annunciare oggi una nuova partnership con Uber Eats, la rinomata applicazione di food delivery presente in Italia dal 2016 e operativa nella Capitale e in oltre 50 città italiane.

Grazie a questo accordo, Uber Eats scenderà per la prima volta in campo nel calcio italiano, divenendo Official Food Delivery partner del Club giallorosso. L’obiettivo di questa partnership è di fornire a tutti i tifosi giallorossi un’esperienza unica che vede legarsi sport, tecnologia e cibo.

“Diamo il benvenuto a Uber Eats con entusiasmo e ambizione condivisa, desiderosi di mettere a loro disposizione tutta la nostra passione e creatività“, ha dichiarato Alexander Scotcher, Commercial Director del Club. “All’AS Roma cresciamo e progrediamo insieme ai nostri partner, per condividere le emozioni che solo il calcio è in grado di generare. Uber Eats ha molto in comune con AS Roma: il suo chiaro orientamento digitale, l’innovazione costante e il desiderio di comunicare con un pubblico giovane. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di un lungo ed entusiasmante viaggio“.

L’accordo prevede, infatti, diverse iniziative speciali, di marketing e promozionali e attività in ambito digital/social per gli utenti dell’app Uber Eats, per tutti i tifosi romanisti e per i ristoranti partner che vogliono associarsi al brand AS Roma.

Non ultima, è prevista una forte presenza del brand Uber Eats anche allo stadio Olimpico durante le partite interne della squadra giallorossa.

“Il calcio unisce tutte le generazioni e continenti ma a Roma la passione per il calcio si respira ancora di piu’ nelle strade, nelle piazze, nei ristoranti”, le parole di Jean Adrien Monleau, general manager Uber Eats Italia. “Vogliamo che il nostro brand venga associato a tutti quei momenti emozionanti e adrenalinici che il calcio e’ in grado di stimolare prima, durante e dopo i match. Siamo entusiasti di unire le forze con AS Roma, un club appassionato, storico e molto ambizioso. Ringraziamo AS Roma per aver avuto fiducia in noi e nel servizio che portiamo quotidianamente nelle case degli italiani e non vediamo l’ora di proseguire questo campionato insieme: daje!”.

L’esordio in campionato di questa nuova partnership è fissato per domenica 12 settembre alle ore 20.45, in occasione di Roma-Sassuolo, con una serie di iniziative tra cui l’attivazione di led a bordo campo e una promozione di lancio della partnership che permetterà a tutti gli utenti, che non sono riusciti ad andare allo stadio, di ricevere il loro piatto preferito da gustare durante la partita con uno sconto del 25%.

Sarà sufficiente inserire il codice promo, valido fino alla prima partita di Conference League, Roma-CSKA Sofia, di giovedì 16 settembre: ASROMA1927. Con questa partnership, AS Roma è felice di unire il proprio brand con un marchio giovane e innovativo come Uber Eats, uno dei principali attori della nuova economia.