Udinese, ufficiale l’esonero di Cioffi: in arrivo Cannavaro sulla panchina dei friulani

ALTRE NOTIZIE – L’Udinese Calcio ha appena comunicato ufficialmente di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

“Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso“, si legge nella nota ufficiale del club bianconero.

L’Udinese, prossima avversaria della Roma nel recupero del match sospeso per il malore di Ndicka, non ha ancora ufficializzato il nome del nuovo allenatore ma la scelta è ricaduta su Fabio Cannavaro che a breve sarà annunciato dai friulani.