Ufficiale, Alessandro Romano ceduto al Cagliari – COMUNICATO

Alessandro Romano lascia la Roma. Il club giallorosso ha comunicato di aver trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione del centrocampista classe 2006.
L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma potrebbe incassare complessivamente circa 6,5 milioni di euro dalla cessione del giovane centrocampista.
Romano, cresciuto nel settore giovanile romanista, ha collezionato 2 presenze con la maglia della Roma. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo, prima del nuovo trasferimento al Cagliari.
“L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L’operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto. Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Alessandro!”, si legge nella nota ufficiale del club.
Fonte: AS Roma
É stato uno dei migliori in serie B quest’anno. Sono d’accordo a venderlo ma spero abbiano messo una recompra a 10 milioni o una grossa percentuale sulla rivendita, per tutelarci
Chissà se oltre ad aver ceduto il giocatore, ha anche ceduto alle richieste esagerate di cui si parlava. Spero di no, conto che D’Amico si sia fatto valere come sa.
Luglio è cominciato e pare che abbiamo tempo fino a fine mese per sistemare i conti. Ora sarà più facile perché le squadre interessate ai nostri giocatori li possono mettere nel nuovo bilancio.
Ora però possiamo e dobbiamo acquistare senza perdere tempo.
Com’era la storia che era stata bloccata la cessione?
Alzo le mani, davvero. Alzo le mani.
Questa gente dovrebbe avere più credibilità dei Friedkin?
alleluia ….
per lui un po’ mi dispiace perché é un ragazzo che ha del potenziale peró meglio lui che i titolari attualmente in rosa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.