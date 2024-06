UFFICIALE: Belotti si trasferisce al Como a titolo definitivo (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ ufficiale: Andrea Belotti lascia la Roma e si trasferisce a titolo definitivo al Como, con i giallorossi che incasseranno circa 5 milioni bonus compresi.

Questo il comunicato appena apparso sul sito del club capitolino: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma.

Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!