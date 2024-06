CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 25 giugno 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:30 – MORATA TRA ROMA E JUVE, MA L’ATLETICO LO BLOCCA – Alvaro Morata (31) è nel mirino della Roma e della Juventus. Ma Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico, frena: “Penso che la questione di Alvaro Morata non presenti problemi. È un giocatore magnifico, il numero nove della Nazionale spagnola ed è un elemento fondamentale della nostra squadra. Penso che continuerà a essere un giocatore dell‘Atletico Madrid“. (AS / Corriere della Sera)

Ore 12:00 – JONATHAN DAVID NEL MIRINO DELLO UNITED – Jonathan David (24), attaccante del Lille che era stato avvicinato con insistenza alla Roma, è nel mirino dei club inglesi: West Ham ma soprattutto Manchester United sono seriamente interessati all’attaccante francese. (Sky Sports)

Ore 11:20 – QATAR E ARABIA SI CONTENDONO AOUAR – Sono arrivate ben due offerte sopra i 10 milioni di euro per Houssem Aouar (25), una dall’Al Saad e l’altra da un club saudita…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:35 – DANIEL MALDINI AL MONZA A PARAMETRO ZERO – Daniel Maldini (22) passa al Monza a parametro zero: l’attaccante non ha rinnovato il suo contratto col Milan in scadenza il prossimo 30 giugno ed è pronto a firmare con il club biancorosso. L’attaccante era stato accostato anche alla Roma. (Sky Sport)

Ore 10:05 – BELOTTI AL COMO, OGGI LE VISITE MEDICHE – Andrea Belotti (30) sta per diventare un giocatore del Como: attese per oggi le visite mediche dell’attaccante, che poi firmerà per il club lombardo. Alla Roma 5 milioni di euro, bonus compresi. (Tmw.com)

Ore 9:30 – MIRANDA OFFERTO ALLA ROMA – Il terzino sinistro spagnolo del Betis Siviglia, Juan Miranda (24), sarebbe stato offerto alla Roma a parametro zero. In scadenza il prossimo primo luglio, il classe 2000, ha collezionato in stagione 32 presenze, condite da due gol e due assist.

Ore 9:00 – AVANZA KONE’ PER LA MEDIANA – Viste le difficoltà per Thuram, la Roma, oltre a Cardoso, sta tenendo d’occhio Ismael Konè (22) che si sta mettendo in mostra in Copa America con la maglia del Canada. Costa 15 milioni. (Corsport / Leggo)

Ore 8:20 – ZALEWSKI PER BELLANOVA, AFFARE CALDO – Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di uno scambio tra Roma e Torino con Nicola Zalewski (22) verso i granata e Raoul Bellanova (24) in direzione Trigoria. I giallorossi dovrebbero versare anche un conguaglio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – SMALLING BLOCCA HUMMELS – Nessuna offerta al momento per Chris Smalling (34) che dunque blocca l’arrivo di Mats Hummels (35). Il tedesco però non aspetterà ancora a lungo…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

