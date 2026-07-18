UFFICIALE | Cristante rinnova con la Roma fino al 2028 – COMUNICATO

Bryan Cristante continuerà il suo percorso con la Roma. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 2028, confermando uno dei giocatori più presenti e riconoscibili degli ultimi anni. Questo il testo del comunicato appena apparso su asroma.com.

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“L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927. Congratulazioni, Bryan!“

Fonte: ASRoma.com