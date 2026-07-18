UFFICIALE | Mancini rinnova con la Roma fino al 2029 – COMUNICATO

La Roma blinda un altro pilastro della sua rosa. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club: Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2029. Di seguito il comunicato pubblicato dall’AS Roma.

“L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!”

Fonte: asroma.com