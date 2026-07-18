UFFICIALE | Mancini rinnova con la Roma fino al 2029 – COMUNICATO

La Roma blinda un altro pilastro della sua rosa. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club: Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi fino al 2029. Di seguito il comunicato pubblicato dall’AS Roma.
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“L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!”
Fonte: asroma.com
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Questo Signor giocatore non ha i piedi quadrati come il turco.
se vabbé, se vede che non ha mai visto le difese della Roma dal 2000 fino alla venuta dei Mancini-Cristante-Pellegrini. Lo dico ora senza esitare : aspetta di vedere Mancini costretto a marcare le schegge che giocano in Champions, e poi ne riparliamo tra un anno o due. Ma se vuoi un aperitivo rivediti le partite col Bayer Leverkusen in Europa League. Il livello della Roma di questi anni, cosi come della Nazionale, è nettamente più basso del livello che merita l’aggettivo “signor giocatore”
Bella notizia!!!
La gente che doveva rinnovare sta rinnovando.
Dybala
Mancini
Celik 4 milioni all’anno, per 3 anni, roba da pazzi.
Vuoi vedere che se avesse rinnovato , come stava per succedere , gli stessi che accusano la Roma di aver fatto una brutta figura, avrebbero attaccato lo stesso la società per aver rinnovato a 4 mln di euro , uno che non sa crossare ect ect .
La stampa serva tutta, sta facendo passare l’acquisto , da svincolato, di Celik, come se la Juve avesse preso un campione del mondo.vergogna
Bella, Mancio!
Antilazio Forever
questo è diventato romanista.
non sarà un fenomeno, ma sono contento di averlo in squadra
un Romanista vero..non come chi è attaccato al 💰💰💰💰
Rinnovo di Mancini ottima notizia
Daje Mancio…sempre nella memoria la bandiera cor sorcio…
Grande Mancini…Grande Capitano! Dajeeeee
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.