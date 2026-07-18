LIVE | Gasperini: “Sul mercato siamo dei diesel ma ora cambieremo velocità. Summerville e Greenwood prendibili? Evidentemente no…” – VIDEO!

Gian Piero Gasperini torna davanti ai microfoni nel cuore di Trigoria, nel giorno della sua prima conferenza stampa della nuova stagione. Il tecnico giallorosso parlerà alle 14:00 dal centro sportivo Fulvio Bernardini, con tanti temi sul tavolo: il lavoro dei primi giorni di ritiro, il mercato in entrata ancora da sbloccare, le uscite, il caso Celik e le richieste fatte alla società per completare la rosa. In questo live seguiremo in tempo reale tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Roma.

Tempi operativi un po’ lunghi: dalla nascita della idea alla realizzazione si va troppo lenti?

“Sì, probabilmente è così. A volte sei motore a scoppio a volte sei diesel, però il diesel poi viaggia. Dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono più veloci, ma ora c’è Ryan presente che ci può aiutare ad accelerare. E’ un anno particolare, c’è il Mondiale di mezzo, mi sembra che ora ci si comincia a muovere. Celik lo ringrazio per quello che ha fatto l’anno scorso, ma calcisticamente sono convinto che ci rinforzeremo e saremo forse anche meglio”.

Che stato d’animo ha? Lei ci ha abituato a sollecitare la società, l’ambiente…

“Siamo tutti, anche l’ambiente, molto sollecitati. Ora siamo di nuovo qui a Trigoria, il periodo di vacanza è stato più lento di altri anni. Ma guardo sempre avanti, abbiamo un obiettivo straordinario, ci sono delle difficoltà e delle informazioni che cambiano. Ogni tanto ho delle informazioni e poi cambiano, così come il fair play finanziario. Speravo che la qualificazione in Champions lo risolvesse, poi vengo a sapere che non è così, poi anche l’opposto. Bisogna adattarsi: vogliamo essere più forti. Davanti a qualsiasi imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti, dobbiamo resettare e fare una strategia nuova, cercando di sfruttare l’entusiasmo della piazza e le possibilità di una società che ha i suoi difetti ma anche tanti pregi per fare una sola cosa, rinforzare la squadra”.

Lei ha detto che si vuole migliorare, quindi punta allo scudetto?

“Lei ha semplificato…sarebbe bello stabilizzarsi in quelle zone alte. Se riesci a stare alto con una bella solidità poi arrivi a puntare a quello. Ora l’obiettivo è di stabilizzarci il più in alto possibile. La scorsa stagione è andata un po’ oltre le aspettative, noi vogliamo diventare ancora più forti”.

Si aspetta il rinnovo di Pellegrini?

“Me lo auguro, ma il giocatore ora non potrebbe allenarsi, deve recuperare dall’infortunio e per questo i tempi sono più lunghi. Ma mi auguro innanzitutto che possa recuperare fisicamente, e poi raggiungere l’accordo”.

La Roma non ha un ad, non ha un dg, non ha un dt: queste figure mancano e aiuterebbero?

“Io mi occupo dell’area tecnica, lascio perdere tutti gli altri settori. L’area tecnica ora è una bella area, compatta e competente. Questo è quello per me più importante. Con la proprietà ho un rapporto diretto e non mi manca niente sotto questo aspetto. E’ un rapporto vero, di confronto, qualche volta con tempi, più che pensieri, diversi. Come ho detto prima, magari siamo un motore lento ma dopo siamo un bel trattore che macina. Credo che siamo partiti, sono convinto che le prossime settimane il diesel raggiungerà un’altra velocità”.

Lei pensava a 3-4 colpi mirati. Si aspetta ancora un’evoluzione del genere? Il mancato rinnovo di Celik scopre e serve un innesto?

“Sì, volevo 3-4 colpi di qualità nella rosa che abbiamo. Poi è chiaro che devi switchare, se parte qualcuno lo devi sostituire. E’ andato via Celik e va rimpiazzato, altrimenti restiamo scoperti”.

E’ necessaria la cessione di un big?

“Su questi temi da giugno scorso a oggi c’è sempre stato un cambiamento di informazioni, e probabilmente è stato così anche per la proprietà. E’ un accordo particolare, cambiano i numeri di volta in volta e ti devi adattare. Probabilmente sarà così. E’ stato spostato dal 30 giugno, poi la speranza è di definire una volta per tutte questa cosa. Mi rendo conto che in pochi mesi non è facile rimediare a una cosa creata in parecchi anni, il compito è difficile ma ce la metteremo tutta per permettere alla società stessa di essere più libera negli investimenti. Il compito per il ds è arduo, ma non impedisce di fare anche delle entrate, e questa è una buona notizia”.

Il rapporto con D’Amico?

“Costante. La comunicazione tra noi è continua, nel rispetto del suo ruolo perchè è lui che conduce le trattative. Quando sei a conoscenza dei problemi dell’uno e dell’altro, lavori in modo più agevole e con buono spirito”.

Quanti rinforzi si aspetta in attacco? Come sta Soulè? E’ centrale per lei?

“Noi abbiamo Dybala e Soulè davanti come esterni, e quindi mi aspetto due giocatori in quel ruolo. Su Soulè, vedo tutti al centro del mercato, mille giocatori in entrata e in uscita. Molto è per i procuratori che girano, e voi riportate tutti gli incontri e le semplici chiacchierate. Poi quello che conta è se ci sono offerte vere e trattative vere. Intanto il giocatore è bello disponibile, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo che però sta buttando giù”.

Quali saranno le gerarchie a centrocampo?

“Non ci sono gerarchie, sono quattro giocatori tutti molto forti e affidabili. Avremo tante partite da giocare, non è un reparto numeroso anche per scelta mia, anche per far giocare tutti. Ora siamo a posto”.

La Roma la vede in ritardo sul mercato? Avrebbe voluto almeno un nuovo innesto?

“Tutti speravamo di partire all’inizio della preparazione con più giocatori. E’ una situazione, tolto rari casi, che riguarda tutti. Noi abbiamo perso tanti giocatori che erano in prestito e dobbiamo rimpiazzare almeno questi. Ora la situazione si sta aprendo un po’ per tutti. Siamo in linea con quello che rispecchia il mercato”.

Giocatori come Summerville o come Greenwood sono prendibili o si vola troppo alto?

“Evidentemente no, ma per scelta, non perchè la proprietà non se lo possa permettere. Si è scelto un target di contratti, ed è giusto, giocatori che ci hanno portato in Champions e che se si vedono superati clamorosamente da chi è appena arrivato creerebbe dei problemi. Il monte ingaggi è indispensabile. Quando non si può arrivare e rispettare quei parametri, si guarda su altri giocatori”.



