UFFICIALE, Hummels si ritira a fine stagione: “E’ arrivato il momento che nessun giocatore può evitare” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels dice addio al calcio. Il difensore tedesco ha pubblicato su Instagram un video tramite il quale ha comunicato che a fine stagione si ritirerà dal calcio giocato.

Questo il suo messaggio sui social: “Sono molto emozionato. Adesso arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo oltre 18 anni e le tante cose che il calcio mi ha dato, questa estate terminerò la mia carriera“. Dopo aver visto diversi momenti della sua carriera, il tedesco commenta così: “Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso abbia significato per me. Quanto straordinario è stato avere la possibilità di viverlo.

Perché servono tante cose, avere il giusto allenatore al momento giusto, stare bene nel momento giusto, avere i compagni giusti al momento giusto. E ho visto così tanti ragazzi, così tanti allenatori, ai quali devo tanto. Senza di loro, la mia carriera non avrebbe mai raggiunto questo livello“.

