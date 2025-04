AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 4 aprile 2025.

Ore 9:30 – Zalewski sarà riscattato dall’Inter

L’esterno polacco Nicola Zalewski, passato in prestito con diritto di riscatto all’Inter, sarà acquistato con ogni probabilità dai nerazzurri in estate versando 6,5 milioni nelle casse della Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – Dan Friedkin atteso a Firenze, blitz a Roma

Dan Friedkin è atteso a Firenze, dove un mese fa è stato inaugurato il nuovo resort di lusso della sua catena. Il presidente della Roma dovrebbe essere presente a breve anche nella Capitale e sugli spalti dell’Olimpico per la super sfida contro la Juventus di domenica sera. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Pellegrini, ora spunta il Milan

Dopo il Napoli, ecco il Milan: i rossoneri vogliono aprire un nuovo ciclo tutto “azzurro” acquistando calciatori italiani e hanno messo nel mirino sia Lucca che Lorenzo Pellegrini, che a fine stagione lascerà la Roma. (Gazzetta dello Sport)

