Ufficiale: i Friedkin acquistano il Cannes. Ryan e Corbin seguiranno i francesi, Dan resterà concentrato sulla Roma

AS ROMA NEWS – E’ ufficiale: il Cannes, società calcistica che milita nella quarta divisione francese, è passato alla famiglia Friedkin.

L’annuncio è arrivato in questi minuti con un comunicato del club transalpino. Stando a quanto racconta il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo, a seguire le vicende del Cannes saranno Ryan e Corbin Friedkin.

Papà Dan invece resterà più concentrato sulle vicende della Roma. Sull’affare ha influito il peso della città nel cinema, industria nella quale i Friedkin investono da tempo.

✍ Ufficiale l’acquisizione del #Cannes da parte dei #Friedkin. Saranno #Ryan e #Corbin a seguire il club francese, mentre #Dan rimarrà più concentrato sulla Roma. Sull’affare ha influito il peso della città nel cinema. Presto per parlare di polo calcistico. @tempoweb #ASRoma https://t.co/OBEgcqDBom — Lorenzo Pes (@LorenzoPes_) June 26, 2023

“È un periodo emozionante per entrare a far parte di un club di calcio così leggendario“, ha dichiarato Ryan Friedkin nel comunicato ufficiale che annuncia l’ingresso dei texani come investitori di maggioranza. “Cannes e questa parte della Francia occupano da sempre un posto speciale nei nostri cuori, e desidero ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l’opportunità di perpetuare l’eredità dei Dragons. Siamo impazienti di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per nuove promozioni e per far sì che i tifosi e la città ne siano orgogliosi.“