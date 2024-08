UFFICIALE: Kumbulla passa in prestito all’Espanyol. Il difensore: “In bocca al lupo per la stagione” (COMUNICATO AS ROMA)

NOTIZIE AS ROMA – Adesso è ufficiale: Marash Kumbulla lascia la Roma e si trasferisce in prestito secco all’Espanyol. I giallorossi contribuiranno al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore.

Questo il comunicato ufficiale: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l’Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash“.

Il giocatore ha salutato la Roma tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Grazie e in bocca al lupo per la stagione”.

(Fonte: asroma.com)