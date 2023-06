UFFICIALE: Tahirovic, accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo. Ecco le cifre dell’affare

CALCIOMERCATO ROMA – Come anticipato nel pomeriggio, ora arriva l’annuncio ufficiale: Benjamin Tahirovic sarà un nuovo giocatore dell’Ajax. Il centrocampista della nazionale bosniaca lascia dunque la Roma dopo due anni per trasferirsi in Eredivisie.

L’annuncio ufficiale è arrivato dall’A.S. Roma su Twitter.

Svelate, sempre da Gianluca Di Marzio, anche le cifre dell’affare: Roma e Ajax hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo per un totale di 8,5 milioni di euro (bonus compresi). Alla Roma spetterà inoltre il 15% sulla futura rivendita del giocatore. Il tutto verrà formalizzato solo una volta sostenute le visite mediche di rito.

Il giocatore al attualmente impegnato con la nazionale bosniaca, pertanto svolgerà le visite mediche dopo la sfida di martedì 20 giugno tra Bosnia e Lussemburgo.