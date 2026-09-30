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COMO-ROMA | Settore ospiti di nuovo aperto ai tifosi giallorossi: basta la Fidelity Card

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Dopo mesi di restrizioni e trasferte vietate, per i tifosi della Roma arriva finalmente una buona notizia. In occasione di Como-Roma, in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia, il settore ospiti sarà infatti accessibile ai sostenitori giallorossi provenienti da qualsiasi regione.

L’unico requisito previsto è il possesso della Fidelity Card AS Roma. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti partirà venerdì 2 ottobre alle ore 12 e terminerà alle 19 del 10 ottobre, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Il prezzo fissato dal Como è di 25 euro, comprensivo dei diritti di prevendita e delle commissioni di servizio.

Una novità particolarmente attesa dopo le limitazioni che hanno accompagnato diverse trasferte dei romanisti negli ultimi mesi. Per la sfida del Sinigaglia, dunque, la squadra di Gian Piero Gasperini potrà tornare ad avere al proprio fianco un settore ospiti interamente colorato di giallorosso, in una partita già molto importante alla ripresa del campionato.
Redazione Giallorossi.net

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