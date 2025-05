ULTIMA ORA – Il jet dei Friedkin è atterrato a Milano

Arrivano novità per quanto riguarda il viaggio della famiglia Friedkin. Il jet personale di Dan che si trovava in Svizzera, è ripartito dall’aeroporto di Zurigo con direzione Italia, ma non è atterrato a Roma.

L’aereo dei texani è giunto in questi minuti all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Resta da capire quali saranno i prossimi spostamenti della presidenza romanista e quando faranno arrivo nella Capitale.