ULTIMA ORA – Main sponsor Roma, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione

La Roma si prepara a presentare ufficialmente il nuovo main sponsor. Il club giallorosso ha annunciato che venerdì 13 marzo alle ore 12 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Eurobet.live, nuovo partner principale della società.

L’evento si svolgerà presso il Salone delle Colonne, in piazza Guglielmo Marconi a Roma, location scelta per l’appuntamento che segnerà l’avvio della nuova collaborazione commerciale.

Alla conferenza prenderanno parte i rappresentanti del club e del nuovo sponsor, ma è prevista anche la presenza della prima squadra giallorossa, che parteciperà alla presentazione insieme ai dirigenti. L’incontro con i media servirà a illustrare i dettagli della partnership e le iniziative legate all’accordo tra la Roma ed Eurobet.live.

