ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso: ok Hermoso, niente da fare per Soulè

La Roma è scesa in campo questa pomeriggio a Trigoria per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Bologna al Dall’Ara, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Gasperini sta ultimando la preparazione del match con una seduta che servirà a definire gli ultimi dettagli tattici prima della partenza per l’Emilia. La notizia principale riguarda Mario Hermoso, che ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo: il difensore è quindi da considerarsi disponibile per la trasferta europea.

Non è invece ancora rientrato in gruppo Matías Soulé. L’argentino continua a fare i conti con la pubalgia e anche oggi ha svolto soltanto allenamento a parte, proseguendo nel programma personalizzato di recupero.

Per quanto riguarda gli infortunati di lungo corso, Artem Dovbyk e Paulo Dybala stanno continuando le terapie per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Per entrambi, al momento, il rientro in campo non è previsto prima della fine di aprile. Si è operato alla caviglia Evan Ferguson, per lui stagione finita. Presente a bordo campo anche Claudio Ranieri, senior advisor del club e consigliere dei Friedkin.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini