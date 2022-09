ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento individuale per Dybala, test decisivo nella rifinitura di domani mattina

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala oggi a Trigoria ha svolto oggi un allenamento individuale dopo aver viaggiato nella notte dagli Stati Uniti per raggiungere la Capitale.

Tutto come da programma per l’argentino, che domani sarà in gruppo nella rifinitura prima della partenza per Milano. La seduta di venerdì dunque sarà quella decisiva per vedere che risposte avrà la Joya.

Se non ci saranno intoppi, l’argentino partirà regolarmente alla volta del capoluogo meneghino. Questo è quello che filtra in questi minuti da dentro Trigoria.

Ovviamente, vista l’importanza della partita, si fa anche un po’ di sana pretattica lasciando incerta la presenza dell’argentino a poche ore dalla sfida delicata contro i nerazzurri. Dybala dovrebbe però essere regolarmente a disposizione di Mourinho, che difficilmente lo lascerà fuori da una partita così importante per la Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini