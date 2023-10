ULTIME DA TRIGORIA – Dybala migliora ma non sarà convocato per Inter-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala non ce la fa. L’argentino sta migliorando ma non partirà per Milano con la squadra. E’ quello che ha deciso Mourinho in accordo con giocatore e staff medico.

La Joya non è ancora in condizione di giocare e per questo, nonostante i progressi, si è scelta la strada della prudenza. Dybala resterà a Trigoria e continuerà a lavorare per tornare in campo domenica prossima contro il Lecce.

Domani in attacco a fare coppia con Lukaku sarà molto probabilmente Stephan El Shaarawy, che appare in vantaggio su Belotti per una maglia da titolare. Out anche Smalling, qualche speranza in più per Spinazzola. (In aggiornamento)

Giallorossi.net – F. Turacciolo