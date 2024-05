ULTIME DA TRIGORIA – Dybala out, non parte per Bergamo. Abraham, Azmoun o Baldanzi al suo posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pesante assenza nell’allenamento di rifinitura odierno alla vigilia di Atalanta-Roma: Paulo Dybala non era in campo con i compagni per via del riacutizzarsi del problema all’adduttore.

L’argentino non ha superato le noie muscolari e non è nemmeno partito con i compagni alla volta di Bergamo, così come Leonardo Spinazzola (per lui lesione al flessore e campionato finito).

Due pessime notizie per Daniele De Rossi in vista della partita decisiva della stagione: a sinistra pochi dubbi, con Angelino che giocherà titolare le restanti tre partite prima della chiusura del campionato, in attacco invece il ballottaggio è decisamente più aperto.

Il tecnico potrebbe scegliere un attacco pesante con Lukaku affiancato da uno tra Abraham e Azmoun confermando il 3-5-2 visto anche a Leverkusen, oppure tornare al 4-3-3 con Baldanzi schierato largo a destra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini