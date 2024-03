ULTIME DA TRIGORIA – Dybala torna in gruppo. Out Spinazzola, Kristensen e Azmoun (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala c’è. L’attaccante argentino, come da programma, è tornato ad allenarsi in gruppo nella mattinata di oggi.

La Joya dunque sarà convocato per Lecce-Roma di lunedì prossimo, anche se la sua presenza dal primo minuto resta incerta: Baldanzi scalpita e potrebbe giocare dall’inizio, con l’argentino pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità.

L’infermeria è quasi completamente svuotata: con il rientro di Abraham e dei nazionali, restano indisponibili soltanto Spinazzola (che dovrebbe tornare per il derby), Kristensen e Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano dovrebbe svolgere in giornata i nuovi controlli al ginocchio.

🌬️ Il video dell’allenamento di oggi a Trigoria 💪#ASRoma pic.twitter.com/KiUPXSnM1j — AS Roma (@OfficialASRoma) March 30, 2024

Nessuna conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma: Daniele De Rossi parlerà ai canali della Roma e il club renderà note le sue dichiarazioni nel pomeriggio di oggi. Il mister darà qualche indicazione in più sulle condizioni dei suoi calciatori in vista della trasferta in terra salentina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

