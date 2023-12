ULTIME DA TRIGORIA – Ok Cristante, Mancini in dubbio. Domani Mourinho parla alla stampa

AS ROMA NEWS – Ultima seduta prima della rifinitura di domani per la Roma, tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli.

Il club ha rilasciato alcuni scatti della seduta odierna nei quali non si vede ancora in campo Gianluca Mancini: stando alle ultime indiscrezioni, per il difensore si tratterebbe solo di gestione, ma la sua presenza contro i partenopei pare incerta. Ok invece Cristante, anche lui rimasto a riposo ieri.

Sarà comunque Josè Mourinho a sciogliere ogni dubbio sugli acciaccati: il tecnico parlerà alla stampa domani alle ore 12:30 nella conferenza prepartita.

Contro i partenopei sembra probabile l’impiego di Zalewski a sinistra, mentre il ballottaggio in attacco è apertissimo: uno tra Pellegrini, Belotti, El Shaarawy e Azmoun affiancherà Lukaku, che torna dopo la squalifica di un turno. Possibile conovocazione per Kumbulla, ormai tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

