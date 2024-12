ULTIME DA TRIGORIA – Hummels recupera, col Parma ci sarà. Out Cristante. Ranieri ripartirà da Dybala-Dovbyk

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Allenamento di rifinitura per la Roma che ha concluso oggi la preparazione alla sfida di domani contro il Parma, in programma all’Olimpico alle ore 12:30.

Da segnalare il rientro in gruppo di Mats Hummels, che ha smaltito l’influenza e si candida per una maglia da titolare al centro della difesa. A fargli compagnia saranno Mancini e Ndicka. A centrocampo invece è certa l’assenza di Cristante, che non era in campo nemmeno oggi. A guidare la mediana sarà Leandro Paredes.

In attacco ok Paulo Dybala, rimasto in panchina contro la Sampdoria in Coppa Italia: domani la Joya, nuovamente al centro delle voci di mercato, sarà quasi sicuramente titolare alle spalle di Dovbyk. A completare l’attacco dovrebbe essere El Shaarawy, favorito su Pellegrini. Saelemaekers giocherà esterno di destra, con Angelino a sinistra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

