ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Azmoun. Ancora out Dybala, Aouar e Renato Sanches (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – La Roma, priva dei nazionali, è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di domenica 17 settembre contro l’Empoli.

In gruppo Sardar Azmoun, ormai tornato a disposizione di Mourinho per la prossima partita di campionato. Non sono tornati ancora ad allenarsi con il gruppo Dybala, Renato Sanches, Aouar e Zalewski, alle prese ancora con i rispettivi problemi fisici.

Aggregati in prima squadra diversi calciatori della Primavera, tra cui il brasiliano Joao Costa, uno dei più positivi in questo avvio di stagione, e il figlio d’arte Julen Jon Guerrero.

I giallorossi al lavoro questa mattina a Trigoria 💪#ASRoma pic.twitter.com/TPSbDBA5Gs — AS Roma (@OfficialASRoma) September 6, 2023

Giallorossi.net – A. Fiorini