ULTIME DA TRIGORIA – Karsdorp torna in gruppo. Ancora out Smalling, Llorente e Sanches (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Seconda seduta settimanale per la Roma di Josè Mourinho, tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della partita di domenica prossima contro il Monza.

Il tecnico portoghese ritrova Rick Karsdorp dopo che l’olandese era risultato assente nella seduta di ieri. Il terzino è già tornato in gruppo e dunque non è in dubbio per la sfida dell’ora di pranzo del 22 ottobre contro i brianzoli.

Restano in forse invece Smalling, Llorente e Renato Sanches: tutti e tre non erano in campo con i compagni nemmeno questa mattina. Il loro rientro in gruppo è atteso per la metà della settimana, insieme a quello dei vari nazionali sparsi per il mondo.

Saranno decisive dunque le prossime sedute, a cominciare da quella di domani. Mourinho spera di recuperare almeno il difensore spagnolo, in modo da riportare Cristante a centrocampo.

Per rivedere in campo Dybala sarà necessario attendere la prossima settimana: l’argentino spera di strappare una convocazione per Inter-Roma. Ancora più lunga l’attesa di Pellegrini, che punta al rientro in tempo per il derby.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini