ULTIME DA TRIGORIA – La squadra lavora in vista della Salernitana. Llorente si rivede in gruppo

AS ROMA NEWS – All’indomani della sfida alla BayArena col Bayer che ha portato i giallorossi in finale di Europa League, la Roma è tornata da Leverkusen e subito si è allenata al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista della gara di campionato contro la Salernitana allo Stadio Olimpico.

I giallorossi che hanno giocato ieri accumulando maggior minutaggio hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Per tutti gli altri lavoro sul campo. Buone notizie sul fronte Llorente: il difensore spagnolo si è allenato in gruppo insieme a Dybala ed El Shaarawy. Il suo rientro per la finalissima di Budapest è sempre più probabile.

Notizie confortanti anche da Celik: il terzino turco oggi ha lavorato in palestra, ma le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Giallroossi.net – A. Fiorini