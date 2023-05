ULTIME DA TRIGORIA – Squadra a lavoro in vista del Bologna, in gruppo Wijnaldum e Dybala

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa, all’indomani del successo in Europa League nel match di andata giocato ieri contro il Bayer Leverkusen, è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria.

Lavoro di scarico per l’undici che ha giocato titolare ieri, mentre per tutti gli altri regolare seduta in campo. Presenti anche Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala, utilizzati ieri solo nel quarto d’ora finale.

Per i due dunque si prospetta un impiego maggiore dopodomani contro il Bologna al Dall’Ara. Difficile pensare che uno dei due possa partire dall’inizio, entrambi sembrano destinati nuovamente a cominciare dalla panchina.

Questo il video di alcuni spezzoni della seduta odierna pubblicato dalla Roma sui propri canali social. Domani la rifinitura, quindi la partenza per Bologna.