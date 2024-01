ULTIME DA TRIGORIA – Llorente, gli esami escludono lesioni: può recuperare per il derby. In dubbio Pellegrini (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Buone notizie arrivano questa mattina dal centro sportivo di Trigoria, dove la Roma ha svolto la seduta di rifinitura in vista del derby di Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle 18.

Diego Llorente ha svolto oggi gli esami strumentali dopo il fastidio all’adduttore avvertito durante Roma-Atalanta, che lo ha costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo: i controlli hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno, ma oggi si è allenato con il gruppo e domani dovrebbe esserci.

Qualche preoccupazione la desta invece Lorenzo Pellegrini, colpito duro alla schiena nel corso della partita di domenica sera: il giocatore ha continuato ad avvertire dolore e oggi ha effettuato dei controlli. Da valutare per domani, ma viste le assenze è probabile che il capitano decida di giocare anche se non al meglio.

L’allenamento alla vigilia del derby di Coppa Italia 🐺💪 Daje Roma!#ASRoma pic.twitter.com/3qzAlmGqt5 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 9, 2024

Ancora out Smalling e Renato Sanches, mentre Kumbulla spera di poter tornare presto a disposizione del tecnico. Diverse le alternative in attacco per il derby, mentre la coperta resta assai corta in difesa e a centrocampo, con i giovani della Primavera come uniche alternative.

Giallorossi.net – A. Fiorini