ULTIME DA TRIGORIA – Mattinata di lavoro per la squadra, il video dell’AS Roma

AS ROMA NEWS – Mattinata di lavoro per la squadra giallorossa, tornata oggi in campo a Trigoria per preparare l’impegno del primo ottobre contro l’Inter a San Siro.

Allenamento non aperto alla stampa, ma la Roma ha pubblicato un video sui canali social per mostrare alcune parti della seduta odierna.

Nelle immagini si vedono i giocatori intenti a svolgere una prima parte atletica e poi una con il pallone. Ok Belotti, Zaniolo, Camara e Spinazzola che sfrutteranno questi giorni per recuperare la forma migliore.

Assenti invece i nazionali. Non era in gruppo Pellegrini, che sta continuando a svolgere terapie, oltre che Kumbulla ed El Shaarawy: i due effettuano ancora differenziato, ma contano di tornare a disposizione del mister per Inter-Roma.