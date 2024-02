ULTIME DA TRIGORIA – Ok Smalling e Spinazzola, saranno convocati. Torna anche Azmoun, contro l’Inter ci sarà

NOTIZIE AS ROMA – Continuano le buone notizie per Daniele De Rossi in vista della partita di sabato pomeriggio contro l’Inter. Oltre ai recuperi di Smalling e Spinazzola, l’allenatore dovrebbe avere a disposizione anche Sardar Azmoun.

Nell’allenamento odierno erano infatti in gruppo sia il centrale inglese che il terzino azzurro, che a questo punto saranno convocati dall’allenatore per l’impegno contro i ragazzi di Inzaghi. Tutti e due però saranno destinati alla panchina: per Smalling la chiamata sarà poco più che simbolica, avendo bisogno di tempo prima di ritrovare la condizione.

Il terzino ex Juve e Atalanta invece sarà l’alternativa di Angelino, ormai destinato a diventare il titolare della corsia mancina. Da capire poi se De Rossi vorrà cambiare o meno schieramento e sistema di gioco per l’Inter: non è escluso l’inserimento di Bove a centrocampo per tamponare le ripartenze di Calhanoglu e Mkhitaryan, con Pellegrini spostato sulla trequarti ed El Shaarawy in panchina.

Anche in attacco De Rossi (che domani mattina parlerà in conferenza stampa ore 10:30) avrà una soluzione in più a disposizione: oltre al vice Dybala, sabato il tecnico di Ostia potrà contrare anche sul vice Lukaku. Sardar Azmoun infatti sarà presto a Trigoria dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia: l’iraniano vuole esserci per Roma-Inter. Una buona notizia in più per il tecnico giallorosso, che ora ha davvero due scelte per ogni ruolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini