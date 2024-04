ULTIME DA TRIGORIA – Out Mancini e Azmoun. Domani la rifinitura, poi la partenza per Milano. Alle 19:15 De Rossi in conferenza stampa

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi in vista della partita di giovedì contro il Milan, gara di andata dei quarti di finale di Europa League che si giocherà a San Siro, fischio d’inizio ore 21.

Da segnalare come non si sia allenato in gruppo Gianluca Mancini, alle prese con un problema fisico che il difensore di sta trascinando dal derby vinto contro la Lazio sabato scorso. Per lui solo lavoro personalizzato, ma difficilmente il centrale alzerà bandiera bianca per la gara di giovedì contro i rossoneri.

Out anche Sardar Azmoun, che punta a rientrare entro la fine di aprile. In campo tutti gli altri, Abraham compreso: l’inglese, rientrato in campo nel derby contro la Lazio, punta a giocare sempre più spezzoni di gara per mettere benzina nel motore e tornare a pieni giri.

Domani la rifinitura, prevista per le 12:30, poi nel primo pomeriggio la partenza per Milano. Alle 19:15 invece è prevista la conferenza stampa prepartita di Daniele De Rossi, direttamente da San Siro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini