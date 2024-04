ULTIME DA TRIGORIA – Out Ndicka e Lukaku. Contro il Bologna staffetta Abraham-Azmoun. De Rossi domani in conferenza stampa alle 10:30

AS ROMA NEWS – Non c’è tregua per la Roma, che dopo aver battuto ed eliminato il Milan dopodomani torna in campo per affrontare il Bologna in uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions.

La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria per preparare al meglio la sfida contro gli emiliani: non si sono visti in campo né Ndicka, a riposo dopo il malore accusato a Udine, né Romelu Lukaku: per il belga si attende l’esito degli esami, ma di certo salterà la gara di lunedì prossimo ore 18.

Per la partita con il Bologna dunque si apre un ballottaggio in attacco: Tammy Abraham parte favorito su Azmoun, ma è molto probabile una staffetta considerando che l’inglese non avrà i novanta minuti nelle gambe.

Intanto la Roma ha reso noto l’orario della conferenza stampa prepartita di mister De Rossi: l’appuntamento è fissato per domenica mattina alle 10:30.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini