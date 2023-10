ULTIME DA TRIGORIA – Out Pellegrini e Smalling, ok Dybala. Contro il Cagliari rebus Aouar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria dopo la bella vittoria in Europa League, con gli svizzeri del Servette regolati con un perentorio 4 a 0.

Josè Mourinho e i suoi ragazzi però non possono permettersi di rilassarsi: tra due giorni la squadra è attesa in Sardegna dopo domenica pomeriggio, ore 18, affronterà il Cagliari al Sant’Elia. E dovrà farlo con gli uomini contati sia in difesa che a centrocampo.

L’infortunio di Pellegrini, che oggi non era presente in gruppo, rimescola le carte nella formazione giallorossa. Mourinho dovrà molto probabilmente puntare su Houssem Aouar, non apparso al top della condizione e bacchettato dallo stesso allenatore nel post partita di ieri.

Con Smalling e Llorente ai box, Cristante sarà chiamato ancora una volta a giocare da centrale difensivo insieme a Mancini e Ndicka. A centrocampo la coperta comincia a essere cortissima: restano Paredes e Bove, oltre ai giovani Pagano e Pisilli. Le scelte dunque sembrano obbligate. In attacco torna la coppia Dybala-Lukaku, con l’argentino oggi regolarmente in gruppo non avendo giocato ieri.

