ULTIME DA TRIGORIA – Out Spinazzola, Azmoun e Dybala. Ok Kumbulla

NOTIZIE AS ROMA – La squadra giallorossa è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria sotto la pioggia che ha bagnato oggi la Capitale.

Solo lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Fiorentina domenica sera, mentre tutti gli altri calciatori sono in scesi in campo per preparare la sfida di giovedì contro lo Sheriff.

Assenti Spinazzola, Dybala e Azmoun: tutti e tre dovrebbero svolgere oggi i controlli di rito per stabilire l’entità dei loro stop. Tutti e tre di sicuro salteranno la gara di Europa League (l’attaccante iraniano non è comunque presente in lista Uefa).

Ok Renato Sanches, che spera di tornare a giocare contro i moldavi. In gruppo anche Marash Kumbulla, ormai prossimo al ritorno tra i convocati.

Giallorossi.net – A. Fiorini