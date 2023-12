Zeman colpito da attacco ischemico transitorio: la nota del Pescara

NOTIZIE AS ROMA – Malore per Zdenek Zeman, attuale allenatore del Pescara ed ex tecnico della Roma.

La società bianco azzurra ha informato con una nota ufficiale che questa mattina il boemo, prima dell’allenamento, ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio.

Zeman è attualmente ricoverato e si trova in condizioni stabili, ma dovrà comunque svolgere ulteriori accertamenti.