ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in gruppo nella rifinitura. Ok anche Lukaku e Smalling

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini, come previsto, è tornato ad allenarsi in gruppo nell’allenamento di rifinitura alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen.

Il capitano giallorosso dunque sarà regolarmente in campo domani sera. Con lui anche Romelu Lukaku, anche lui presente nella seduta odierna. Più incerta la titolarità di Smalling, che comunque è recuperato e sarà convocato.

Diversi i rebus di formazione da sciogliere per la sfida ai tedeschi: incerto il modulo con cui il tecnico deciderà di affrontare l’undici di Xabi Alonso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini