ULTIME DA TRIGORIA – Primo allenamento per Zaragoza. Out Dybala e Konè. Frattura al naso per Mancini

La Roma è tornata subito al lavoro questa mattina a Trigoria, all’indomani della sconfitta contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Seduta divisa in due gruppi, come da prassi: lavoro di scarico per i titolari scesi in campo ieri sera, allenamento regolare sul terreno di gioco per tutti gli altri elementi della rosa.

Ancora assenti Paulo Dybala e Manu Koné, così come El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson, che non hanno preso parte alla seduta odierna e restano da monitorare in vista dei prossimi impegni.

La notizia di giornata è però senza dubbio un’altra. Prima presenza a Trigoria per Bryan Zaragoza, annunciato ufficialmente dal club nella giornata di ieri. Lo spagnolo ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo e si candida subito a un ruolo da protagonista: non è escluso che Gasperini possa schierarlo titolare già lunedì prossimo contro il Cagliari.

Zaragoza entrerà in concorrenza diretta per una maglia offensiva, contendendo il posto a Lorenzo Pellegrini, in un reparto avanzato che continua a essere ridotto all’osso. Per quanto riguarda Gianluca Mancini, il giocatore ha riportato una frattura alle ossa nasali ed è stato operato: il difensore potrà riprendere gli allenamenti ma dovrà indossare una mascherina protettiva. Domani giorno di riposo, la squadra si ritroverà in campo a Trigoria nella giornata di giovedì.

Giallorossi.net – T. De Cortis