ULTIME DA TRIGORIA | Rientrati Koné e Mora. Malen e Wesley ancora parzialmente in gruppo

La Roma continua la preparazione in vista della trasferta di domenica contro il Como. A Trigoria il gruppo di Gian Piero Gasperini comincia progressivamente a ricomporsi dopo la lunga sosta per le nazionali.

Oggi sono rientrati nella Capitale Manu Koné e Rodrigo Mora. Domani sarà invece il turno degli ultimi tre nazionali ancora assenti: Matías Soulé, Santiago Castro e Leonardo Balerdi, reduci dagli impegni con l’Argentina e dalla serata dedicata all’ultima partita di Lionel Messi con l’Albiceleste.

Buone indicazioni arrivano anche da Wesley e Donyell Malen. Entrambi hanno svolto anche oggi parte dell’allenamento insieme al gruppo, esattamente come nella seduta di ieri. La loro presenza domenica al Sinigaglia, però, non è in dubbio. Chi invece non sarà a disposizione è Bryan Cristante, ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato durante la sosta. Gasperini avrà quindi ancora qualche giorno per ricomporre il gruppo al completo e definire le scelte per la sfida di domenica alle 12:30.

Redazione Giallorossi.net