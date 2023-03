ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in corso: Pellegrini, Belotti e Llorente in gruppo. Nel pomeriggio la partenza per San Sebastian

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall‘allenamento di rifinitura che si sta svolgendo oggi a Trigoria in vista della partita di domani sera contro la Real Sociedad.

Sia Lorenzo Pellegrini che Andrea Belotti sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo, il primo con un caschetto protettivo dopo la botta rimediata alla testa nella gara di andata, il secondo con un tutore alla mano dopo l’operazione al quarto metacarpo di qualche giorno fa.

Ok anche lo spagnolo Llorente, che sembrava invece destinato a rientrare dopo la sosta: il difensore si sta allenando con i suoi compagni. Solbakken prosegue con un lavoro differenziato, dato che non potrà essere impiegato in Europa.

La squadra partirà per la Spagna nel primo pomeriggio, poi alle 18:30 la conferenza stampa d Josè Mourinho e Lorenzo Pellegrini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini