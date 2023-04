ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura tra i sorrisi, squadra partita per Rotterdam. Tra poco Mourinho e Bove in conferenza

AS ROMA NEWS – Rifinitura tra i sorrisi. Clima disteso a Trigoria, con la squadra che si è allenata in vista della partita di domani sera al De Kuip.

Ad attendere i giallorossi ci sarà il Feyenoord, smanioso di prendersi una rivincita sulla Roma dopo il ko di Tirana. Mourinho non potrà contare su Karsdorp, unico assente oggi insieme a Solbakken, che però non sarebbe stato a disposizione per l’Europa League.

Da sciogliere un solo rebus, legato alla presenza o meno di una prima punta in attacco. La squadra è partita per l’Olanda pochi minuti fa, con Abraham che è apparso sorridente e disponibile con tutti i tifosi che gli chiedevano una foto.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:30 circa, è prevista la conferenza stampa di Josè Mourinho. Il mister parlerà della sfida di domani, che varrà una fetta importante della qualificazione alle semifinali, accompagnato da Edoardo Bove.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini