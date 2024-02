ULTIME DA TRIGORIA – Smalling e Renato Sanches in gruppo. Prima seduta (e vittoria in partitella) per Baldanzi. Out Spinazzola (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo il test effettuato ieri, Chris Smalling si è allenato parzialmente con la squadra anche oggi, segnale che la prova è stata superata con successo.

Se il difensore dovesse continuare a lavorare con continuità insieme al gruppo, potrebbe davvero pensare a una convocazione per Roma-Inter del 10 febbraio, anche se il suo rientro in campo sarà graduale.

Ok anche Renato Sanches, che ha svolto l’allenamento con i compagni e dunque sembra pronto a tornare nell’elenco dei convocati di mister De Rossi per la prossima contro il Cagliari di lunedì sera.

Per la prima volta in gruppo il nuovo acquisto Tommaso Baldanzi, ancora out invece Leonardo Spinazzola, alle prese con una lesione muscolare: il suo rientro appare ancora incerto.

💪 Il primo allenamento di Tommaso Baldanzi con i compagni 🟨🟥 ▶️ https://t.co/pvd2R23cUd#ASRoma pic.twitter.com/W3nVJdQwdM — AS Roma (@OfficialASRoma) February 2, 2024

Nella partitella giocata oggi vittoria (con foto susseguente) della squadra formata, tra gli altri, proprio dagli ultimi arrivati Baldanzi e Angelino, oltre che da Renato Sanches e Romelu Lukaku.

Per la partita di lunedì sera De Rossi confermerà il 4-3-3 ma sono attese delle novità: a sinistra esordio per Angelino con Kristensen che tornerà a giocarsi una maglia a destra con Karsdorp (favorito), mentre a centrocampo col ritorno di Paredes rischia di restare fuori Bove.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!